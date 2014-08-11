Силовики продовжують ізолювати донецьке та горлівське угрупування бойовиків - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Вчора підрозділи Збройних сил України були зосереджені на ізоляції донецького та горлівського угрупувань терористів», - заявив він.

Лисенко додав, що «воїни механізованої бригади та батальйону територіальної оборони здійснювали рейди, які дозволяють якщо не припинити, то принаймні знизити постачання ресурсів терористам, що окопались у цих районах. Також українські військові займались удосконаленням системи вогню та інженерним обладнанням блокпостів».

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