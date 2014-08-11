За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 24 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби загинули 6 українських військовослужбовців та 24 отримали поранення», - сказав він.

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