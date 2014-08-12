Авіація та артилерія ЗСУ знешкодили бойовиків, які висувались до Шахтарська, Тореза і Сніжного
17:50, 12 серпня 2014Військо
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Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
REUTERS
Авіація та артилерія Збройних сил України нейтралізували групи терористів, які висувались до Шахтарська, Тореза і Сніжного.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«Авіація та артилерія Збройних сил України нейтралізували групи терористів, що висувалися для посилення оборони бойовиків у районі Шахтарська, Тореза і Сніжного. Між Горлівкою та Ясинуватою знищено автомобіль з трьома терористами, які перевозили велику кількість зброї та вибухівки», - зазначив він.
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