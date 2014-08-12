Авіація та артилерія ЗСУ знешкодили бойовиків, які висувались до Шахтарська, Тореза і Сніжного

Авіація та артилерія Збройних сил України нейтралізували групи терористів, які висувались до Шахтарська, Тореза і Сніжного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 31 отримав поранення

«Авіація та артилерія Збройних сил України нейтралізували групи терористів, що висувалися для посилення оборони бойовиків у районі Шахтарська, Тореза і Сніжного. Між Горлівкою та Ясинуватою знищено автомобіль з трьома терористами, які перевозили велику кількість зброї та вибухівки», - зазначив він.