Українські військові встановили державний прапор над одним із відділів міліції Луганська
14:51, 16 серпня 2014Військо
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Сили АТО вже в Луганську.
Anton Petrukov / facebook.com
Українські військові встановили державний прапор над одним із відділів міліції Луганська.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Антон Петруков.
Як раніше повідомляв УНІАН, сили АТО вже оточили Луганськ і практично повністю перекрили можливість автомобільних комунікацій між терористами у Донецькій та Луганській областях.
15 серпня голова ГІ "Права справа" повідомив, що в центрі Луганська ведуться бої між терористами та українськими військовими.
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