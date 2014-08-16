Українські військові встановили державний прапор над одним із відділів міліції Луганська.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Антон Петруков.

Як раніше повідомляв УНІАН, сили АТО вже оточили Луганськ і практично повністю перекрили можливість автомобільних комунікацій між терористами у Донецькій та Луганській областях.

15 серпня голова ГІ "Права справа" повідомив, що в центрі Луганська ведуться бої між терористами та українськими військовими.