На Чернігівщині родина загиблого бійця отримала двокімнатну квартиру

Сьогодні, 18 серпня, у Чернігові за рішенням Міністра оборони України генерал-полковника Валерія Гелетея, начальник місцевого гарнізону полковник Костянтин Нікулін вручив ордер на двокімнатну квартиру дружині загиблого у зоні проведення АТО офіцера Збройних Сил України Віталіні Деркач.

Її чоловік - майор Сергій Деркач загинув під час виконання службових обов’язків антитерористичної операції на сході України. Був заступником командира батальйону. Крім дружини, у загиблого залишилося дві доньки Аліна та Діана.

Отримавши оглядовий ордер та ключі від квартири Віталіна Деркач подякувала керівництву вітчизняного оборонного відомства і Чернігівського гарнізону за піклування, людяність та чуйність до її родини.

"Як справжній військовий та патріот своєї країни, мій чоловік до кінця виконав свій обов’язок. Думала, ми залишилися сам на сам зі своїм горем. Не сподівалася, що за лічені дні завдяки особистій участі Міністра оборони України мої донечки будуть жити у власній новій квартирі", - сказала Віталіна Деркач.

Начальник Чернігівського гарнізону полковник Костянтин Нікулін запевнив, що додасть усіх зусиль у вирішенні питання забезпечення житлом військовослужбовців гарнізону, насамперед учасників антитерористичної операції та родин загиблих.