У РНБО розповіли, які підрозділи Росія стягнула до кордону з Україною

Росія стягнула до кордону з Україною бойові тактичні групи з Єкатеринбурга, танковий підрозділ 35-ї окремої мотострілецької бригади із Брянської області, 74-у окрему мотострілецьку бригаду з Кемеровської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Росія продовжує нарощувати військове угруповання в Ростовській області», - зазначив він.

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Лисенко наголосив, що «військовослужбовців запасу, призваних на всеросійські збори, направляють на кордон з Україною. Зокрема угрупування Збройних сил РФ у безпосередній близькості від кордону України збільшено за рахунок бойових тактичних груп з Єкатеринбурга, танкового підрозділу 35-ї окремої мотострілецької бригади з Брянської області РФ, 74-ї окремої мотострілецької бригади з Кемеровської області».