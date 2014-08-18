РФ стягнула до українського кордону 30 "Градів", "Буки" та ще один військовий батальон - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Угрупування збройних сил РФ неподалік державного кордону України збільшилося на одну батальйонну тактичну групу з Єкатеринбурга», - зазначив він.

Лисенко додав, що «біля українського кордону з боку РФ зафіксовано автотранспорт, який перевозив велику кількість контейнерів для ракетних комплексів «Бук».

Читайте такожРФ продовжує обстріли української території з "Градів" - РНБО«У безпосередній близькості від н. п. Гуково Ростовської області навпроти Свердловська і Червонопартизанська Луганської області було виявлено близько 30 установок «Град», - наголосив речник РНБО.