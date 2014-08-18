РФ стягнула до українського кордону 30 "Градів", "Буки" та ще один військовий батальон - РНБО
13:16, 18 серпня 2014Політика
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Росія стягнула до кордону з Україною ще одну батальйонну тактичну групу, 30 установок «Град» та ракетні комплекси «Бук».
РФ стягує війська до кордону / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Угрупування збройних сил РФ неподалік державного кордону України збільшилося на одну батальйонну тактичну групу з Єкатеринбурга», - зазначив він.
Лисенко додав, що «біля українського кордону з боку РФ зафіксовано автотранспорт, який перевозив велику кількість контейнерів для ракетних комплексів «Бук».
Читайте такожРФ продовжує обстріли української території з "Градів" - РНБО«У безпосередній близькості від н. п. Гуково Ростовської області навпроти Свердловська і Червонопартизанська Луганської області було виявлено близько 30 установок «Град», - наголосив речник РНБО.
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