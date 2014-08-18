РФ стягнула до українського кордону 30 "Градів", "Буки" та ще один військовий батальон - РНБО

13:16, 18 серпня 2014
Політика
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Росія стягнула до кордону з Україною ще одну батальйонну тактичну групу, 30 установок «Град» та ракетні комплекси «Бук».

Фото Міністерства оборони РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Угрупування збройних сил РФ неподалік державного кордону України збільшилося на одну батальйонну тактичну групу з Єкатеринбурга», - зазначив він.

Лисенко додав, що «біля українського кордону з боку РФ зафіксовано автотранспорт, який перевозив велику кількість контейнерів для ракетних комплексів «Бук».

Читайте такожРФ продовжує обстріли української території з "Градів" - РНБО«У безпосередній близькості від н. п. Гуково Ростовської області навпроти Свердловська і Червонопартизанська Луганської області було виявлено близько 30 установок «Град», - наголосив речник РНБО.

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