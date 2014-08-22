Поранений учасник АТО став курсантом Академії сухопутних військ

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади солдат Володимир Домнич, який отримав поранення в ході проведення антитерористичної операції та зараз проходить лікування у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, зарахований на навчання до Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові", - сказано в повідомленні.

З цієї нагоди, на доручення Міністра оборони України генерал-полковника Валерія Гелетея його особисто привітав начальник військового навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук. Він подякував Володимиру за його значний внесок в обороноздатність держави, побажав якнайскорішого одужання та вручив нагрудний знак Академії.

Читайте такожДелегація Академії сухопутних військ взяла участь у військовому форумі в Австрії"Цьогоріч під час набору на навчання до нашого навчального закладу одним із пріоритетних завдань було піти на зустріч саме тим бійцям, які не шкодують власного життя та здоров’я під час захисту суверенітету, цілісності та незалежності України", - заявив начальник Академії.

Також генерал-лейтенант Павло Ткачук розповів, що серед цьогорічних першокурсників, окрім солдата Володимира Домнича, на навчання до Академії поступили ще більше 30 учасників АТО, а географія цьогорічних вступників представлена всіма регіонами України.