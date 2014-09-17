Проведено ротацію українського контингенту Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані

Там військовослужбовці замінять своїх колег, які протягом року виконували завдання в рамках операції Міжнародних сил сприяння безпеці в цій країні, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Підполковник Віктор Коршок, майор Володимир Требунський, прапорщик Андрій Фомов та старшина Валентин Данішевський виконуватимуть бойові завдання в складі груп знищення вибухонебезпечних предметів спільного італійсько-українського інженерного підрозділу. До речі, для старшини Валентина Данішевського це друга місія до Афганістану.

Загалом, починаючи з 2010 року, це вже 8-а ротація особового складу за чотири з половиною роки від початку дії відповідних угод і домовленостей між Україною і НАТО про участь наших військовослужбовців в операції МССБ в Афганістані.

За цей час нашими фахівцями виявлено та знешкоджено понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів та саморобних вибухових пристроїв.

Довідка. Міжнародні сили сприяння безпеці (ISAF) - очолюваний НАТО міжнародний військовий контингент, який діє на території Афганістану з 2001 року. Мета їх присутності - надання допомоги афганському Тимчасовому органу щодо забезпечення безпеки в Кабулі та сусідніх з ним районах для створення безпечних умов роботи персоналу афганському Тимчасовому органу та ООН. 21 вересня 2012 року Додатковий контингент НАТО чисельністю 33 тис. військовослужбовців залишили країну. Хоча в Афганістані ще залишилось близько 70 тис. військовослужбовців США, які, як планується, будуть виведені з країни в кінці 2014 року. ISAF складається з 5 регіональних командувань, кожному з яких підпорядковано декілька провінційних груп реконструкції. Український миротворчий персонал знаходиться на військовій базі «Арена» в місті Герат, що підпорядковане Регіональному командуванню «Захід».