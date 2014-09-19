Воїни-гвардійці поділилися досвідом з евакуації бронетехніки з поля бою

У Харкові, на тактичному полі Гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" з курсантами та слухачами курсів підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу проведено практичне заняття щодо відпрацювання питань евакуації бронетанкової техніки й озброєння, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Напередодні, понад 100 воїнів-танкістів та фахівців з ремонту бронетехніки вивчили теоретичну частину роботи на техніці в бойових умовах, відпрацювали дії екіпажів в спеціалізованих класах. На цьому етапі підготовки з військовослужбовцями поділилися своїм бойовим досвідом учасники антитерористичної операції з числа викладачів вишу.

В ході практичного виконання вправ та нормативів з евакуації танків Т-64Б та бронетранспортерів БТР-80 викладачі надавали різні ввідні підлеглим, аби максимально наблизити умови до бойових.

"На навчальних місцях усі курсанти та офіцери, не зважаючи на штучні труднощі, які були змодельовані викладачами, успішно виконали комплекс заходів, практично здійснили буксування умовно пошкодженого танка з використанням приладів і засобів самовитягування. Вважаю, що мета даного заняття повністю досягнута і наші хлопці певною мірою підготовлені до дій в нештатних ситуаціях", - підсумував начальник факультету полковник Олександр Серпухов.

Найближчим часом на полігоні факультету військової підготовки з курсантами та слухачами спеціальних курсів відпрацьовуватимуться питання з практичного водіння бронетехніки по пересічній місцевості та у складних умовах.