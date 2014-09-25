Сьогодні, 25 вересня, у Чернівцях відзначили 70 річницю визволення області від німецько-фашистських загарбників. У центрі міста, на Соборній площі, відбувся ритуал покладання квітів до пам’ятника Перемоги. В заході взяли участь представники обласної та міської влади, військовослужбовці гарнізону, представники силових структур області, ветеранських, громадсько-політичних організацій, релігійних громад, молодь та мешканці міста.

Понад 100 тисяч буковинців відстоювали територіальну цілісність та боронили західні землі від ворожого вторгнення — у нелегкому бою гинув кожен четвертий солдат.

Мешканці Чернівців не залишаються байдужими до таких заходів, оскільки сьогодні як ніколи розуміють значущість тих днів, і з часу проведення антитерористичної операції на сході країни загинуло 25 буковинців.