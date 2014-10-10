Порошенко проінспектував фортифікаційні укріплення в районі Донецька

Президент України Петро Порошенко прибув з робочою поїздкою до Донецької області. У районі міста Курахове за 32 кілометри від Донецька Президент оглянув фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Курахове стало першим пунктом робочої поїздки Глави держави до Донецької та Луганської областей. Петро Порошенко перевірив опорно-дозорний пункт Збройних Сил України. Це новий оперативно-тактичний вид військового укріплення, який дозволяє водночас як контролювати значну територію, так і забезпечувати надійне і захищене розміщення військових. Подібні пункти розміщені на головних стратегічних напрямках у зоні АТО.

Президент провів коротку нараду з керівництвом Міністерства оборони стосовно готовності Збройних Сил до зимового періоду, забезпечення військових теплим одягом, поспілкувався з солдатами та офіцерами пункту. Глава держави перевірив систему закритого зв’язку між підрозділами та центральним штабом, а також оглянув польову кухню та скуштував солдатську їжу.