Зі Львова у зону АТО відбули 40 десантників

Зі Львова виконувати завдання у зоні проведення антитерористичної операції 17 жовтня вирушили 40 десантників 80-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України.

Як повідомив УНІАН підполковник регіонального медіа-центру Міноборони Вадим Бакай, воїнів проводжали їхні родичі, а школярі одної з львівських шкіл вручили військовим малюнки-обереги. Священнослужителі прочитали молитву та окропили десантників свяченою водою.

Як повідомив командир бригади полковник Андрій Ковальчук, „серед десантників, які вирушили у зону АТО, є військовослужбовці які вже воювали на Донбасі і знову вирушають захищати Вітчизну від тероризму. Дехто з них відновився після поранень, решта аеромобілістів тривалий час проходила ретельну підготовку для виконання у подальшому завдань підвищеної складності”.

Цього ж дня, 17 жовтня, до львівської аеромобільної частини повернулися 12 десантників, яких днями визволили з полону.