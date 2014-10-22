Чергове перемир'я біля Донецька було порушене через дві години

02:07, 22 жовтня 2014
Політика
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На Сході України оголосили про новий режим припинення вогню, тривалістю в щонайменше 48 годин.

REUTERS

Але на передовій у районі донецького аеропорту режим тиші проіснував лише 2 години, йдеться в сюжеті ТСН.

Хоча інтенсивність обстрілів порівняно з попереднім днем помітно зменшилася.

Українським воїнам надійшов наказ не стріляти навіть у відповідь на вогонь ворога. Кожен постріл погоджувати зі штабом.

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Доки відповідати зброєю заборонено, військові зосереджуються на розвідці. В небо здіймається дрон – безпілотний апарат. Розвідувальний пристрій невеличкий і дуже маневрений. Він надає українським бійцям дуже цінну інформацію про розташування ворогів, пересування їх техніки тощо.

Цінність таких польотів, стверджують аеророзвідники, складно переоцінити.

Війна тепер точиться переважно дистанційна, тож і дистанційна розвідка у ній, аби вберегти життя і бійцям, і цивільним мешканцям – виходить на перші позиції.

Саме тому сепаратисти намагалися цей апарат збити. Однак не поцілили. Дрон із усією відзнятою інформацією повернувся на базу.

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