Чергове перемир'я біля Донецька було порушене через дві години
На Сході України оголосили про новий режим припинення вогню, тривалістю в щонайменше 48 годин.
Але на передовій у районі донецького аеропорту режим тиші проіснував лише 2 години, йдеться в сюжеті ТСН.
Хоча інтенсивність обстрілів порівняно з попереднім днем помітно зменшилася.
Українським воїнам надійшов наказ не стріляти навіть у відповідь на вогонь ворога. Кожен постріл погоджувати зі штабом.
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Доки відповідати зброєю заборонено, військові зосереджуються на розвідці. В небо здіймається дрон – безпілотний апарат. Розвідувальний пристрій невеличкий і дуже маневрений. Він надає українським бійцям дуже цінну інформацію про розташування ворогів, пересування їх техніки тощо.
Цінність таких польотів, стверджують аеророзвідники, складно переоцінити.
Війна тепер точиться переважно дистанційна, тож і дистанційна розвідка у ній, аби вберегти життя і бійцям, і цивільним мешканцям – виходить на перші позиції.
Саме тому сепаратисти намагалися цей апарат збити. Однак не поцілили. Дрон із усією відзнятою інформацією повернувся на базу.