В Україні створять понад мільйон нових робочих місць у малому бізнесі

В Україні стартує перша загальнонаціональна програма розвитку малого бізнесу «Країна підприємців», що допоможе всім охочим почати свою справу, а підприємцям залучати доступні мікрокредити та користуватися безкоштовними консультаціями та допомогою спеціалістів.

Як говорять організатори «Країни підприємців», ініціатором якої став найбільший український банк ПриватБанк, розвиток справжнього підприємництва сьогодні для України є одним з найбільш пріоритетних шляхів виходу з кризи. І нова програма реальної підтримки малого бізнесу дасть можливість створити в приватному секторі понад мільйон робочих місць.

«Сьогодні в Україні понад 2 млн підприємців, для підтримки яких потрібні не голосні заяви та лозунги й навіть не глибинні реформи фіскальної системи, а прості та доступні мікрокредити, допомога з боку кваліфікованих спеціалістів, і це можна зробити тільки з використанням найбільш передових технологій, – каже голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет. – Завдяки новим можливостям, що відкриває сервіс підтримки малого бізнесу «КУБ», велику кількість тих, хто через зміни в економіці не може знайти роботу в традиційних галузях, зможе створити власний бізнес, щоб утримувати себе та родину».

Початком всеукраїнської програми розвитку малого бізнесу стане грандіозний бізнес-форум «Країни підприємців», що відбудеться на початку жовтня в Дніпрі. Регіональні бізнес-форуми, воркшопи на постійній основі в найбільших українських містах і цілодобовий сервіс підтримки підприємців «КУБ» дадуть усім підприємцям, самозайнятим бізнесменам, людям, які хочуть створити власну справу, нові інструменти для відкриття та розширення своєї справи.

Щоб стати учасником національної програми «Країна підприємців», достатньо зареєструватися на сайті програми kub.pb.ua