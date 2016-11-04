Міністр соцполітики: 47 тисяч керівників приватних підприємств нараховують собі 1450 гривень зарплати

В Україні 47 тис. керівників приватних підприємств нараховують собі зарплату в розмірі 1450 грн, що, на думку міністра соціальної політики Андрія Реви, свідчить про масштабну практики виплати зарплат у конвертах.

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Про це міністр повідомив, виступаючи під час Години уряду у Верховній Раді.

«47 тис. керівників приватних підприємств в Україні нараховують собі зарплату в розмірі 1450 грн, я не кажу вже про головних бухгалтерів цих підприємств», – сказав Рева.

Міністр зазначив, що очевидним є факт, що такі підприємства і своїм працівникам платять лише мінімальну зарплату, а решту доходу співробітники отримують неофіційно.

Усього, за словами міністра, близько 30% працівників в Україні отримують зарплату до 2 тис. грн.

«Тому другим кроком щодо легалізації зарплат буде наближення рівня оплати праці до ринкової ціни робочої сили», - сказав Рева.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік запропонував наступного року в два рази збільшити показник мінімальної зарплати – до 3200 грн замість 1600 грн.

Таким чином, уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.

За підрахунками Кабміну, мінімальну заробітну плату – 1450 грн з 1 травня 2016 року – в Україні отримують приблизно 3,7 млн осіб.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, підвищення мінімальної зарплати повинно призвести до детінізації та легалізації зарплат в Україні та допомогти у наповненні Пенсійного фонду, власні надходження якого в 2017 році можуть становити менше, ніж дотація з держбюджету.