Міністр соцполітики назвав кількість українців, які отримують мінімальну зарплату

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що мінімальну заробітну плату в Україні отримують приблизно 3,7 млн осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед засіданням уряду.

«У нас сьогодні на мінімальну зарплату живе приблизно 3,7 млн осіб», – сказав він.

За його словами, з них 1,1 млн осіб працюють у бюджетній сфері, а 2,6 млн осіб – у приватному секторі.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік запропонував наступного року у два рази збільшити показник мінімальної зарплати – до 3200 грн замість 1600 грн. У такий спосіб уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.