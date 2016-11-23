У Дніпрі пройде прес-конференція бізнес-форуму "Україна - країна підприємців"

У ході відкритого діалогу місцева влада, представники Регіональної ради підприємців та банкіри пояснюватимуть механізми стимулювання розвитку підприємництва у регіоні, серед яких можливість компенсації з місцевих бюджетів частини відсотків за банківськими кредитами, якщо вони спрямовані на створення нових робочих місць.

Повідомляється, що головна мета проекту – сприяти створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні за рахунок розвитку і підтримки малого бізнесу.

У прес-конференції братимуть участь Кужман Олег Миколаєвич, 1-й заступник Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Мацак Володимир Степанович, Директор Дніпропетровського головного регіонального управління ПАТ КБ ПриватБанк; Олександр Вікторович Ніколенко, керівник напрямку «Малий і Середній бізнес» ПриватБанку.

Довідка:

Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців і тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та ПриватБанку - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості й перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи та продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

Форум об’єднає понад 200 молодих підприємців і тих, хто лише мріє про власну справу. На них чекають виступи представників влади, державних та приватних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців, серед яких засновник Petcube Олександр Нескін, Юлія Савостіна, засновники «Бізнес Молодості» Євген Василенко та Олександр Компанець тощо.

Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.

Детальніше про форум та реєстрація - за посиланням.