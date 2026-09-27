Конфлікт між Україною та Польщею через УПА – це виграшний квиток для Путіна, – WSJ

Кремль скористається будь-якою новою нагодою, щоб ще більше ускладнити відносини між двома країнами.

І Варшава, і Київ називають своїм спільним ворогом Росію, проте не можуть домовитися про те, як розібратися з власним болючим минулим. Як пише The Wall Street Journal, конфлікт через Українську повстанську армію, представників якої в Україні шанують як героїв, а в Польщі – спиймають як винуватців масових страт, погіршує відносини між двома країнами, надаючи Росії зручний привід для того, щоб вбити між ними клин.

Як зазначає видання, Москва вже використовує той факт, що Україна героїзує УПА, для обґрунтування заяв президента Володимира Путіна про те, що він розпочав війну заради "денацифікації" України. Минулого місяця Генеральна прокуратура Росії оголосила УПА та інші партизанські формування колабораціоністами та військовими злочинцями.

Майже безсумнівно, що Кремль скористається будь-якою новою нагодою, щоб ще більше ускладнити відносини між Україною та Польщею – країною, чия підтримка стала однією з основ обороноздатності Києва за останні чотири з половиною роки, пише WSJ.

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"Один із уроків історії такий: коли поляки й українці не можуть знайти спільної мови, виграє Москва", – заявив Деніел Фрід, колишній посол США в Польщі та експерт Atlantic Council.

Цієї весни президент України Володимир Зеленський присвоїв військовому підрозділу ім’я на честь УПА, на що Польща відреагувала вкрай різко. Варшава назвала це рішення серйозним кроком назад у тривалому процесі примирення, а голова польського Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської нагороди.

У відповідь Зеленський пропустив польську конференцію, присвячену післявоєнному відновленню України. Польща заявила, що блокуватиме заявку України на вступ до ЄС доти, доки Київ наполягатиме на вшануванні УПА.

Відтоді обидві сторони намагаються знизити градус напруженості. Зеленський пообіцяв відкрити доступ до архівів українських спецслужб для дослідників і надати дозвіл на проведення нових ексгумацій на Волині. Нещодавно Варшава оголосила про новий пакет військової допомоги вартістю 50 мільйонів доларів; також тривають переговори щодо постачання Україні винищувачів МіГ-29.

При цьому представники європейських країн, а також офіційні особи Польщі та України застерігають, що такі розбіжності не йдуть на користь жодній зі сторін.

"Україні необхідна військова допомога Польщі для боротьби з Росією, а Польщі потрібні українські технології виробництва безпілотників для зміцнення власної оборони на випадок майбутніх загроз", – підкреслює WSJ.

Відносини між Україною та Польщею

В Польщі останнім часом посилилися антиукраїнські настрої з боку націоналістичних і праворадикальних сил, а кількість злочинів на етнічному ґрунті проти громадян України помітно зросла.

Крім того, нові дані Євростату чітко свідчать про те, що частина українських військових біженців останнім часом залишає Польщу.

Водночас речник МЗС України Григорій Тихий зазначив, що найкритичніший момент у українсько-польських відносинах уже позаду. У МЗС закликають окремих польських політиків не робити антиукраїнських заяв для досягнення власних електоральних цілей.

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