Близько 70% українського експорту складає сировинна продукція - глава УСПП

Про це повідомив глава Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах на національному форумі «Трансформація України» в Києві.

«70% нашого експорту є сировинним. Жодна країна, що експортує сировину, ще не стала успішною й багатою», - зазначив він.

За словами Кінаха, керівництво країни має стимулювати розвиток в Україні високотехнологічного виробництва, яке дасть можливість трансформувати структуру економіки в напрямку виробництва товарів з високою доданою вартість.

«Тільки цей шлях у комплексі з проєвропейськими реформами і боротьбою з корупцією зможе зробити Україну успішною. Це вкрай необхідно, тому що український ВВП становить 62% від рівня 1991 року - найгірший показник у світі», - наголосив голова УСПП.

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Як повідомляв УНІАН, експорт товарів з України в січні-вересні 2016 року до січня-вересня 2015 року знизився на 8,7% – до 25,875 млрд дол. Основу українського експорту складають аграрна та металургійна продукція.

Український союз промисловців і підприємців спільно з громадянським суспільством, бізнесом та духовенством підготували план дій щодо реалізації трансформаційних процесів в Україні, покликаних забезпечити європейський вектор розвитку країни. Експерти запропонували керівництву країни перейняти успішний досвід трансформації Польщі, а також сконцентруватися на виконанні Копенгагенських критеріїв, що регламентують політичні та економічні умови вступу країн Центральної та Східної Європи до ЄС.