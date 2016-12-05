У Харкові відбудеться бізнес-форум "Україна – країна підприємців"

Ідея форуму – популяризація культури підприємництва в Україні.

Головна мета проекту:

- сприяти створенню нових робочих місць,

- інформувати підприємців, які працюють, і тих, хто хоче відкрити власну справу про реальні можливості та перспективи для реалізації їхніх ідей вже сьогодні,

- надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

Бізнес-форум - це нова діалогова платформа для людей, мотивованих на самореалізацію в бізнесі. Саме через використання механізмів стимулювання економічної діяльності самозайнятих громадян і представників малого бізнесу, можливо утримати стабільність у суспільстві, створити і зміцнити середній клас, який в будь-якій державі є двигуном стабільного економічного розвитку.

Серед запрошених спікерів: президент УСПП, в. о. директора центру зайнятості України, представники місцевої влади, лідери громадських асоціацій бізнесу, банкіри, успішні підприємці Харкова, експерти з питань розвитку бізнесу і бізнес – тренери.

Під час форуму бажаючі зможуть отримати індивідуальні консультації спеціалістів з юридичних та бухгалтерських питань, з питань фінансування та оптимізації бізнесу, пошуку клієнтів і партнерів, франчайзингу, розвитку бізнесу.

Форум відбудеться 8 грудня 2016 року в м. Харків, вул. Плеханівська, 65, конференц-зал стадіону «Металіст», 2-й поверх. Початок о 10-00.

Реєстрація за посиланням: kub.pb.ua/forums

Більше інформації за програмою підтримки бізнесу на сайті: kub.pb.ua

Участь безкоштовна.