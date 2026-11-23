У добірці PCMag телевізори не конкурують між собою у загальному заліку, а відібрані для конкретних умов.

Сертифікований калібрувальник і провідний експерт порталу PCMag опублікував рейтинг найкращих телевізорів станом на кінець 2026 року, складений за підсумками лабораторних тестів контрастності, передачі кольорів та затримки введення.

Загалом експерт протестував понад 170 телевізорів та виділив 8 найкращих моделей для різних бюджетів і сценаріїв використання, не розставляючи їх за місцями.

Найкращий OLED-телевізор – Samsung S95H. Відзначений за рекордну яскравість для OLED-панелей (1715 ніт), мінімальну затримку введення, частоту 165 Гц та вбудовану 4.2.2-канальну аудіосистему.

– Samsung S95H. Відзначений за рекордну яскравість для OLED-панелей (1715 ніт), мінімальну затримку введення, частоту 165 Гц та вбудовану 4.2.2-канальну аудіосистему. Найкращий бюджетний телевізор – Hisense U6SF Pro. Пропонує високу яскравість (1442 ніт) і частоту 144 Гц за ціною близько $649 за 65-дюймову модель.

Hisense U6SF Pro. Пропонує високу яскравість (1442 ніт) і частоту 144 Гц за ціною близько $649 за 65-дюймову модель. Найкращий LED-телевізор – TCL QM8L. Отримав нагороду PCMag як найяскравіший протестований дисплей (3504 ніт) з найширшим колірним охопленням та підтримкою голосового помічника Google Gemini.

– TCL QM8L. Отримав нагороду PCMag як найяскравіший протестований дисплей (3504 ніт) з найширшим колірним охопленням та підтримкою голосового помічника Google Gemini. Найкращий LED за співвідношенням ціни та якості – Hisense U8QG. Вирізняється високою яскравістю (3200 ніт), частотою 165 Гц, вбудованим об’ємним звуком 4.1.2 та наявністю бічного порту USB-C з підтримкою DisplayPort.

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Найкращий OLED за співвідношенням ціни та якості – LG Evo C6. Забезпечує еталонний чорний колір без ореолів, частоту до 165 Гц для ігор і часто продається дешевше за $1800 за 65 дюймів.

LG Evo C6. Забезпечує еталонний чорний колір без ореолів, частоту до 165 Гц для ігор і часто продається дешевше за $1800 за 65 дюймів. Найдоступніший телевізор – Vizio Mini LED Quantum 4K. Коштує менше $400 за 65-дюймову версію, пропонуючи точну передачу кольорів та підтримку AirPlay і Google Cast для не надто освітлених кімнат.

Vizio Mini LED Quantum 4K. Коштує менше $400 за 65-дюймову версію, пропонуючи точну передачу кольорів та підтримку AirPlay і Google Cast для не надто освітлених кімнат. Найкращий телевізор із безконтактним керуванням – Amazon Ember Mini-LED. Оснащений вбудованими мікрофонами для роботи з Alexa, екраном 120 Гц (до 144 Гц VRR) та підтримкою Apple AirPlay 2.

– Amazon Ember Mini-LED. Оснащений вбудованими мікрофонами для роботи з Alexa, екраном 120 Гц (до 144 Гц VRR) та підтримкою Apple AirPlay 2. Найдоступніший OLED – Roku Pro Series OLED. Визнаний PC Mag найшвидшим ігровим телевізором у тестах (затримка 8,8 мс у 4K/60 Гц) за мінімальною для OLED-сегмента вартістю.

Окрім добірки моделей, експерт надав покупцям кілька ключових рекомендацій. Зокрема, він порадив відмовитися від купівлі 8K-телевізорів, оскільки у 2026 році вони залишаються невиправдано дорогими, а масового контенту в такій роздільній здатності, як і раніше, немає.

При виборі типу матриці експерт радить орієнтуватися на освітлення в кімнаті. Наприклад, OLED-екрани найкраще розкривають свої можливості в затемнених приміщеннях і домашніх кінотеатрах, тоді як яскравіші QLED (Mini-LED) ефективніше справляються з відблисками при сильному денному або штучному освітленні.

Крім того, фахівець закликав не переплачувати за дорогі кабелі HDMI – вони не покращують якість зображення, тому для повноцінної роботи достатньо придбати недорогий сертифікований кабель стандарту HDMI 2.1 (Ultra High Speed).

УНІАН розповідав, що користувачі перетворюють свої "розумні" телевізори на "нерозумні". Спеціальні інструменти на базі штучного інтелекту відключають непотрібні додатки та функції стеження, залишаючи лише те, що дійсно потрібно для перегляду контенту.

За словами аналітиків, зараз – найкращий час для купівлі телевізора. На тлі дефіциту та зростання цін на пам’ять найближчим часом виробники будуть змушені або скорочувати маржу, або перекладати додаткові витрати на покупців.

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