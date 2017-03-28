Близько 20% бізнесу вже користуються послугами "єдиного вікна" на митниці – заступник міністра фінансів

Автоматизованою системою «Єдиного вікна» для прискорення експортно-імпортних операцій користуються близько 20% підприємців, діяльність яких передбачає взаємодію з митницею.

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Про це повідомив заступник міністра фінансів Юрій Буца на презентації проекту експортної стратегії України в Києві.

«Система поки працює в обмеженому режимі, але близько 20% бізнесу вже користуються послугами «Єдиного вікна», - сказав Буца.

За його словами, такий показник свідчить про зацікавленість бізнесу, у зв'язку з чим роботу з розширення функціоналу «Єдиного вікна» потрібно прискорити.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня 2016 року в Україні на пунктах митного контролю запрацювала автоматизована система «Єдине вікно», метою якої є прискорення оформлення експортно-імпортних операцій. Це один з елементів реформування митниці.

Система є повністю автоматизованою, дозволяє подавати документи один раз в одне місце і мінімізує контакти з держслужбовцями. «Єдине вікно» передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю і митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного контролю.