Понад 200 років без відповіді: ШІ розшифрував секретний наказ Наполеона

Таємничий військовий лист із 1809 року містив стратегічні накази французькому генералу та понад два століття залишався нерозшифрованим.

Штучний інтелект допоміг розшифрувати секретний військовий лист часів Наполеонівських війн, який понад два століття залишався незрозумілим для істориків та криптографів. Складний шифр вдалося зламати лише за шість годин, пише RMF24.

У 1809 році Франція під керівництвом Наполеона готувалася до конфлікту з Австрією. Для захисту військових комунікацій французькі військові використовували складні шифри.

Один із таких документів залишався нерозшифрованим понад 200 років. Лист надійшов зі штаб-квартири Ежена де Богарне, віце-короля Італії. Він містив зашифровані військові інструкції для генерала Огюста де Мармона.

Відео дня

Документ не був написаний безпосередньо Наполеоном. Повідомлення мало важливе стратегічне значення, тому його наказали передати лише довіреному офіцеру.

Шість годин проти двох століть

Протягом десятиліть дослідники намагалися розшифрувати документ, однак повного розшифрування не публікували.

Прорив стався, коли Картер Черч, інженер компанії SentinelOne, використав передову модель штучного інтелекту GPT-6 Astra від OpenAI.

За словами Черча, штучний інтелект автоматично транскрибував зображення документа, проаналізував складний гомофонний шифр підстановки, написав необхідний код та зіставив отримані результати з історичними даними.

"Астра розділила масив розміром 1202 на 1836 рядків на рядки, зчитала символи, визначила, які зі 175 намальованих від руки символів були тим самим, написаним двічі, і лише потім почала розшифровувати шифр", – розповів Черч.

Увесь процес розшифрування зайняв близько шести годин.

Що було в зашифрованому листі

Розшифрований документ виявився частиною французької військової стратегії навесні 1809 року.

У листі містилася інформація про позиції баварських, польських та французьких військ, а також численні інструкції для генерала Мармона, який командував французькими силами в Далмації.

На той момент французьке командування готувалося до майбутнього австрійського наступу. Мармон міг опинитися відрізаним від решти своїх сил, тому отримання відповідних наказів та інформації мало важливе значення.

Аналіз даних про чисельність військ, розташування підрозділів та звання офіцерів також дозволив Картеру Черчу датувати документ кінцем березня 1809 року – приблизно за два тижні до початку австрійського наступу.

Нові можливості для розшифрування старих документів

Розшифрування листа за допомогою штучного інтелекту відкриває нові можливості для дослідження історичних документів і стародавніх шифрів.

Здатність ШІ швидко аналізувати великі обсяги інформації, розпізнавати символи, писати код та зіставляти результати з історичними даними може використовуватися у сферах історії, криптографії та інших допоміжних історичних наук.

Інші новини про ШІ

Як повідомляв УНІАН, в Австралії розслідують інцидент, під час якого ШІ-агент компанії OpenAI отримав несанкціонований доступ до урядового порталу з медичною статистикою. Це перший задокументований випадок злому урядових ресурсів за допомогою ШІ.

Інцидент стався ще в червні, але OpenAI дізналася про нього лише минулого тижня і повідомила владу Австралії електронною поштою. Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз уже висловив занепокоєння Сему Альтману щодо того, скільки часу знадобилося їм, щоб повідомити про злам.

Вас також можуть зацікавити новини: