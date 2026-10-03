Заяви Путіна про успіхи росіян на фронті нагадують галюцинації, - ISW

Аналітики визнали, що не можуть визначити, чи розуміє Путін, що ці успіхи - вигадка, або ж сприймає як істину.

Російський диктатор Володимир Путін заявив , що у вересні його війська захопили понад 1000 км² української території, але реальна ситуація свідчить про протилежне.

Про це йдеться в новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що Путін стверджував, нібито у вересні росіяни захопили 1301 кв. км української землі. І це, за його словами, у 2,5 рази більше, ніж територіальні завоювання в попередні місяці.

Але насправді всі ці дані не відповідають дійсності, зазначили аналітики. "Заяви Путіна про просування російських військ на лінії фронту у вересні 2026 року настільки відірвані від реальності, що межують із галюцинаціями", – сміливо зазначили аналітики.

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В ISW зазначили, що чисті втрати території з боку Росії у вересні склали 175,18 кв. км.

"Абсурдні заяви Путіна продовжують формувати вигадану картину бойових дій... і створюють хибне враження про стрімке просування російських військ по всьому театру військових дій", – констатували експерти.

Аналітики визнали, що не можуть визначити, чи усвідомлює Путін неправдивість наведених ним цифр, чи ж сприймає за правду вигадані військовим командуванням дані про ситуацію на фронті.

В ISW вважають, що все це є частиною когнітивної війни Кремля, спрямованої на те, щоб представити російський наступ значно масштабнішим, ніж він є насправді.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Олег Іващенко зазначав, що хоча Росія ослабла економічно, але ресурсів для ведення війни проти України у неї ще вистачить на 2027–2028 роки.

Він зазначив, що основні проблеми російської економіки полягають у нестачі трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету та погіршенні ситуації в банківській системі.

Крім того, видання Forbes повідомило, що Росія зазнала близько 1,4 млн втрат на полі бою з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а в 2026 році російські втрати становлять у середньому близько 30 тис. військових на місяць.

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