Кінець бюджетних смартфонів: ціни на моделі Samsung і Google різко зросли

На тлі зростання цін покупцям недорогих пристроїв дедалі частіше доводиться розглядати вживані смартфони як альтернативу новим моделям.

У мережі звернули увагу, що Samsung та Google почали підвищувати стартові ціни на свої бюджетні телефони. У випадку окремих моделей подорожчання вже сягає $100, а однією з головних причин називають кризу оперативної пам'яті, яка зачіпає виробників по всьому світу.

У Samsung ціни зросли на всю лінійку Galaxy A. Наприклад, Galaxy A17 5G подорожчав з $200 до $270, Galaxy A27 5G – з $350 до $380, Galaxy A37 5G – з $450 до $490, а Galaxy A57 5G – з $550 до $600. При цьому Galaxy A17 5G вже подорожчав у серпні, а нинішнє підвищення стало для виробника другим за тиждень.

У Google вартість Pixel 10a зросла одразу на $100. Компанія представила недорогий телефон у березні за рекомендованою ціною $499, проте тепер його стартова вартість становить $599. У Канаді подорожчання виявилося ще помітнішим: з 679 до 849 канадських доларів.

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Аналітики зазначають, що проблема може виявитися довгостроковою. Навіть якщо дефіцит оперативної пам’яті почне слабшати протягом року завдяки збільшенню виробництва в Китаї, ціни можуть залишатися високими ще довго. За більш песимістичним сценарієм дефіцит і високі ціни на RAM збережуться аж до 2030 року.

Це також означає, що наступні покоління бюджетних смартфонів Samsung та Google можуть одразу з’явитися на ринку за вищими цінами. На цьому тлі купівля вживаного пристрою стає одним із способів заощадити під час вибору недорогого смартфона.

Бюджетні смартфони вартістю до $200 вже наступного року можуть стати рідкістю або взагалі зникнути з прилавків. Причина – стрімко зростаючий попит на пам'ять DRAM для систем штучного інтелекту, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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