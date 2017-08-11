Кабмін затвердив спрощену форму декларації про податок на прибуток

Кабінет міністрів України затвердив спрощену форуму декларації про податок на прибуток для підприємств, до яких застосовується нульова ставка. Відповідна постанова опублікована на урядовому порталі.

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Зокрема, підприємства, річний дохід яких не перевищує 3 млн грн, а щомісячна оплата праці перевищує дві мінімальні зарплати, до 31 грудня 2021 року будуть об'єктами оподаткування прибутку за нульовою ставкою, і в кінці кожного звітного періоду подаватимуть спрощену податкову декларацію.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 9 серпня схвалив законопроект про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного соціального внеску для платників податків. Законопроектом передбачається право платника податку за власним бажанням відкрити за допомогою електронного кабінету єдиний рахунок у Казначействі і використовувати для сплати податкових зобов'язань з податків і зборів, єдиного соціального внеску. Платник податків матиме змогу сплатити такі податкові зобов'язання як податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, рентну плату, екологічний податок та інші податки і збори, крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального.