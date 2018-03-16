I судовий форум Асоціації адвокатів України

Вперше у вітчизняній правничій історії, на всеукраїнському рівні, адвокатська спільнота проведе І Судовий форум ААУ, на якому обговорюватимуться актуальні питання судоустрою та судочинства.

Захід акредитовано! Учасники отримають сертифікати про підвищення кваліфікації (7 балів)!

Дата:16 березня 2018 р. (8:30-18:00)

Місце: «Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2)

Проведення Асоціацією подібного незалежного дискусійного майданчика є вимогою часу та природною реакцією на кульмінаційні події кінця 2017 року, коли в ході судово-правової реформи нарешті запрацював оновлений Верховний Суд, набули чинності нові правила адміністративного, господарського та цивільного судочинства.

Саме зараз адвокати набувають свій перший практичний досвід, адаптуючи питання захисту інтересів клієнтів до нових процесуальних реалій. Тому місія подібного заходу в тому, щоб відкинувши стереотипне розуміння процесуальних новел виключно крізь призму «зрад» та «перемог», адвокати та їх клієнти, на прикладі реальних справ, отримали практичні поради щодо найбільш хвилюючих питань процесуального життя в пореформений період.

На Вас очікують:

- Новий формат, який передбачає максимальну відвертість спікерів.

- Розгляд першого досвіду застосування процесуальних новел.

- Нові реалії застосування історично проблемних процесуальних інститутів та перший «процесуальний квартал» 2018 року: inspired by experience.

- Public Talks на тему: «По обидві сторони реформи: у пошуках виходу» та процесуальний «стрес-тест».

- Дискусії між суддями, адвокатами та представниками бізнесу.

- Гострі теми та питання, на які Ви отримаєте відповіді.

Спікери форуму:

- Провідні адвокати.

- Судді Верховного Суду - вихідці з адвокатської спільноти.

- Судді Верховного Суду з понад 20-річним стажем суддівської діяльності.

- Колишні судді, які в процесі реформи підсилили ряди адвокатури.

- Представники бізнесу.

- Парламентарі та інші причетні до реформи науковці та громадські діячі.

Захід відбудеться за підтримки Генерального партнера Форуму – національного лідера судової практики - провідної юридичної компанії EQUITY та Експертного партнера заходу – компанії PavlenkolegalGroup.

Партнери заходу: «ЮК Алєксєєв, Боярчуков та партнери», АО "BARRISTERS", LawFirm"De-Jure", ESQUIRES, GENTLSLawfirm, АО «Національна колегія адвокатів», VBPARTNERS.

З більш детальною інформацією відносно заходу можна ознайомитись за посиланням

http://www.uaa.org.ua/events/7183/

З приводу питань, звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату ААУ: +38 (067) 343 34 07; +38 (067) 441 10 27; +38 (067) 239 86 90, e-mail: forum@uaa.org.ua

Будемо раді бачити Вас серед учасників Форуму!