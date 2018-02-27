У Житомирі бажаючим покажуть фільм про бійця добровольчого батальйону, який вижив  в АТО після обстрілу під Іловайськом

У Житомирі 3 березня пройде показ фільму про бійця добровольчого батальйону, який вижив в АТО після обстрілу під Іловайськом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"У Житомирі показ фільму«Посттравматична рапсодія» відбудеться 3 березня о 15.00 в кінотеатрі «Україна». Вхід – вільний", - сказано у повідомленні.

«Посттравматична рапсодія» - епічна драма, яка пронизує глибину української історії та духовного життя, знята режисером Павлом Когутом, екранізація однойменної п’єси Дмитра Корчинського. Стрічка розповідає про бійця добровольчого батальйону Сашка, що, виживши після обстрілу під Іловайськом, пробирається до своїх – і зустрічає дорогою найнеочікуваніших супутників і ворогів.

П’єса «Посттравматична рапсодія» побачила світ у 2016 році. Тоді ж з’явилася ідея екранізації. У 2017 році ця п’єса була поставлена на сцені із успіхом пройшла у Києві, Маріуполі, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Коломиї. Зйомки стрічки відбулися наприкінці 2017 року.