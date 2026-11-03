'Дизельна угода' з Трампом спричинила дефіцит пального в Росії

Менш ніж за два тижні дизельне пальне зникло приблизно з половини АЗС Санкт-Петербурга.

Домовленість між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом про постачання російського дизелю на американський та світовий ринки спричинила дефіцит "солярки" в північно-західних регіонах РФ. Про це повідомив економіст Яніс Клюге у мережі X.

За даними The Moscow Times, у Санкт-Петербурзі різко скоротилася кількість заправок, де можна придбати дизель: наразі воно доступне менш ніж на 40% АЗС.

Менш ніж за два тижні кількість АЗС із дизельним пальним скоротилася вдвічі. Наприкінці жовтня солярку можна було придбати приблизно на 70% заправок. Нинішня ситуація наблизилася до найгострішого періоду паливної кризи наприкінці липня, коли в Санкт-Петербурзі почали запроваджувати обмеження на продаж пального, а дизель залишався доступним лише на 40% АЗС (чи навіть менше).

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На приватних АЗС Ленінградської області запровадили жорсткі ліміти на відпуск пального: водіям дозволяють придбати не більше 30–50 літрів за раз. У місті утворилися черги на заправках, очікування в яких сягає 40 хвилин.

"Загалом Росія виробляє достатньо дизельного палива. Ймовірно, експорт до США було організовано поспіхом із балтійського порту Приморськ, що неподалік від Санкт-Петербурга, і виникли проблеми з логістикою", – зазначає Клюге.

Проблеми з постачанням дизельного пального зафіксували й у Свердловській області. На окремих АЗС запровадили обмеження на його продаж, тоді як заправки "Татнефті" взагалі припинили відпуск дизеля.

26 жовтня про перебої з постачанням цього виду пального заявив губернатор Тамбовської області Євген Первишов. За інформацією оперативного штабу регіону, дизель був відсутній на 29 із 214 місцевих АЗС.

Дизельна угода між Росією та США

Про домовленість із Путіним щодо постачання дизельного пального Трамп повідомив 9 жовтня. За його словами, Росія зобов’язалася відправити на американський та світовий ринки понад 300 тис. тонн пального протягом жовтня, ще 500 тис. тонн – у листопаді, а після цього – додатково 1 млн тонн.

За оцінками Greenpeace, для транспортування російського дизельного пального залучили сім танкерів, частина з яких перебуває під санкціями. Водночас, попри активну рекламну кампанію та пропозиції значних знижок, знайти покупців на російське пальне у США поки не вдалося.

Американські компанії остерігаються юридичних ризиків, пов’язаних із закупівлею російського дизеля, імпорт якого заборонений санкціями з 2022 року. Через це російське пальне, ймовірно, доведеться перенаправити до Бразилії.

Як зазначає Клюге, США не мають потреби в російському дизельному пальному, оскільки самі є його нетто-експортером: виробляють більше, ніж споживають, а надлишки продають за кордон. Експерт також наголошує, що Москва та Вашингтон конкурують між собою на світовому ринку дизеля. Тому домовленість Трампа з Путіним може негативно позначитися на американських компаніях, які працюють у цьому секторі.

Ринок пального в Росії – останні новини

У низці регіонів РФ почали скасовувати обмеження на продаж пального – упродовж жовтня у 15 регіонах Росії скасували обмеження на продаж бензину. Водночас українські удари по російських нафтопереробних заводах поставили під загрозу відновлення стабільного постачання пального на внутрішній ринок РФ.

30 жовтня українські безпілотники атакували найбільші російські нафтопереробні заводи в Уфі, Поволжі та Самарській області. Масштаби завданих пошкоджень поки не встановлені, але фахівці сходяться на думці, що удари вкотре продемонстрували, наскільки нестійким залишається відновлення російської нафтопереробної галузі.

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