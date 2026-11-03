Ціни на мідь та олово падають: скільки зараз коштують метали

Перспективи попиту на матеріали, що використовуються в дата-центрах та для друкованих плат, погіршуються.

Ціни на мідь та олово у вівторок, 3 листопада, знизилися разом з іншими промисловими металами. Новий виток розпродажу акцій технологічних компаній в Азії погіршив перспективи попиту на матеріали, що використовуються в дата-центрах та для друкованих плат.

Видання Bloomberg повідомляє, що ф'ючерсні контракти на мідь та олово подешевшали більш ніж на 1% на Лондонській біржі металів (LME) на тлі триваючих побоювань щодо витрат і завищених оцінок компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту. У цьому кварталі ціна на олово обвалилася на 10%.

Станом на 04:50 за київським часом ціна на мідь знизилася на 1,2% – до 14 180 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 14,18 долара.

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При цьому ціна на олово знизилася на 2,2% – до 48 550 доларів за тонну, а на алюміній впала на 1,1% – до 3 060,50 долара за тонну.

Що стосується українського ринку, то, за даними Metal Monitor, 3 листопада мідь приймають у середньому по 473 гривні за кілограм, а на біржі ціна встановлена на рівні 641,09 грн.

Ціни на мідь – останні новини

26 жовтня мідь продовжила дешевшати після падіння минулого тижня на тлі посилення тиску на акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.

2 листопада ціни на мідь зросли, частково завдяки зниженню цін на нафту, що може пом’якшити інфляційний тиск. США та Іран продемонстрували готовність продовжити мирні переговори, що послабило побоювання щодо впливу війни на процентні ставки та світове економічне зростання.

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