У низці регіонів України запровадили екстрені відключення електроенергії: хто без світла

Повідомляють про ворожу атаку на енергетичний обʼєкт та значні руйнування.

Вранці у вівторок, 3 листопада, у низці регіонів України були запроваджені екстрені відключення світла. У Києві, Київській та Дніпропетровській областях про аварійні відключення повідомляє ДТЕК.

Також повідомляється про російську атаку обʼєкта ДТЕК на Одещині.

"Опівночі ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на півдні Одеської області. Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу", – ідеться в повідомленні.

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Про аварійну ситуацію на Сумщині повідомляє місцеве обленерго. Застосовуються графіки аварійних відключень в обсязі однієї черги через пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак ворога.

За вказівкою "Укренерго", у Чернігівській області застосовано 10 черг графіка аварійних відключень, повідомляє місцеве обленерго.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак з 03:16 застосовані графіки аварійних відключень по Черкаській області. Також продовжують діяти графіки погодинних відключень, інформує Черкасиобленерго.

Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Внаслідок ударів російських окупантів найбільші перебої з електроенергією фіксували в Київському регіоні та Дніпрі. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджає, що під загрозою тривалих відключень також знаходяться Одеса, Харків та прифронтові регіони.

Минулими вихідними загальна тривалість відключень за графіками за добу в Києві сягала 16-18 годин. У різних районах столиці також було відсутнє гаряче водопостачання та фіксували проблеми зі зв’язком.

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