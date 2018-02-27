Українські інтернет-магазини зростають на 30-40% в рік

Кількість покупок в українських інтернет-магазинах збільшується на 30-40% на рік. Про це повідомила одна з найбільших в Україні логістичних компаній Ін Тайм.

«Ринок e-commerce (інтернет-магазини) активно розвивається і стає більш вимогливим до логістичних послуг. Кількість покупок в інтернет-магазинах збільшується на 30-40% на рік. Тому ми прагнемо максимально синхронізуватися з ними і систематично працюємо над вдосконаленням IT-платформи, поліпшенням власної логістичної інфраструктури, підвищенням якості обробки замовлень, запуском нових послуг», - каже гендиректор Ін Тайм.

У минулому році Ін Тайм, завдяки своєму логістичного сервісу ZRUCHNA, збільшив кількість поставок для клієнтів сегменту e-commerce на 118%.

Сервіс ZRUCHNA - це адресна доставка з інтернет-магазинів, якою керує одержувач - доставка здійснюється точно в обрані клієнтом двогодинні інтервали. Сервіс надає можливість API інтеграції, наявність особистого кабінету, післяплата, контроль підпису документів, доставка день в день, можливість відстежувати відправлення за номером телефону, доставка товару на вибір, підйом посилок на поверх.

«Завдяки налагодженій системі контролю логістичного процесу, інтернет-магазини, які співпрацюють з нами за сервісом ZRUCHNA, значно збільшують обсяг повторних покупок і зменшують кількість відмов. Крім цього, інтернет-магазини мають можливість оптимізувати свої складські витрати і скористатися послугами нашого комплексу Фулфіллмент, який зменшує тривалість «останньої милі». На сьогоднішній день клієнтами ZRUCHNA є понад 200 інтернет-магазинів», - говорить генеральний директор Ін Тайм Сергій Грачов.

За словами Грачова, в 2017 році в рамках поліпшення логістичної інфраструктури для сервісу ZRUCHNA був запущений новий крос-докінговий склад площею 950 кв. метрів і потужністю 10 тис. посилок на добу.

Нагадаємо, в 2017 році логістична компанія Ін Тайм продемонструвала ринку позитивну динаміку в усіх напрямках: відкрито понад 100 відділень, впроваджена нова система білінгу, новий функціональний сайт, мобільні додатки для платформ iOS і Android. Загальний обсяг відправлень компанії в порівнянні з 2016 роком зріс на 26%, в той час, як доставка до двері і в відділення зросла на 39,6% і 22,4% відповідно.

Компанія «Ін Тайм» вийшла на ринок поштової логістики у 2002 році й стала однією з перших в Україні, заявивши про себе впровадженням сучасних сервісів, пов'язаних із доставкою. На сьогоднішній день мережа Ін Тайм охоплює всю Україну та налічує понад 630 відділень.

Компанія здійснює міжнародну доставку у 220 країн світу. До структури Ін Тайм входять ТОВ «Ін Тайм Фулфілмент» – компанія, що надає комплекс складських послуг, і сервіс доставки ZRUCHNA – послуга для інтернет-магазинів, що працює у форматі same-day (день у день) в зручні для клієнта двогодинні інтервали доставки.