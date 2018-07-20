​​​​​​​Українські політики: від плоских до 3D. Українські виборці: когнітивний дисонанс як стан душі

24 липня 2018 об 11.00 в прес-центрі ІА «Інтерфакс-Україна» за адресою вул. Рейтарська, 8/5А відбудеться презентація незалежного соціологічного дослідження «Політичне лідерство: якими українці бачать потенційних учасників «президентських передвиборчих перегонів». Дослідницький проект реалізований під егідою громадського think tank «Практика влади» за участі соціологічної компанії «Центр прикладних досліджень».

Методологічною основою дослідження стала 3D-модель оцінки політичних лідерів, розроблена ідейним натхненником «Практики влади» Оленою Дерев'янко (відомий український вчений, один з провідних вітчизняних фахівців у галузі управління репутацією). На думку Олени Дерев'янко, «настав час розібратися в глибинних мотивах голосування виборців за тих чи інших політиків. Зручно пояснювати перемогу популістів або шахраїв низькою політичною культурою. Особливо, якщо такий контекст сприяє особистому добробуту decision-maker-ів і opinion-leader-ів. Але в нинішніх обставинах злочинно сприймати його як даність. Потрібно спробувати розібратися, як ми дійшли до такого життя. Щоб зрозуміти, що і як можна змінити. 3D-модель «розум-сила-емпатія» використана як інструмент, що дозволяє отримати значущі вихідні дані для такого аналізу і проекції».

Юрій Щедрін, директор «Центру прикладних досліджень», в свою чергу підкреслює, що «Виміри президентських рейтингів задовго до майбутніх виборів і реального початку виборчих кампаній всіх потенційних кандидатів традиційно дають малоінформативні результати. У кращому випадку вони дозволяють втамувати спрагу знань дослідників, в гіршому - служать цілям політичного піару. Тому використана методологія дозволяє по-новому подивитися на український політичний дискурс».

Про дослідження:

Незалежне дослідження

Вибірка: вся Україна, крім проблемних територій (2100 респондентів)

Стандартизоване інтерв'ю face-to-face, середня тривалість 18 хвилин

Статистична похибка в межах 3%

Період проведення дослідження: червень 2018 року.

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