Впораються з будь-якою грою: названо найпотужніші Android-смартфони у світі

Різниця між першим і другим місцем зовсім незначна.

Бенчмарк AnTuTu оприлюднив список найпродуктивніших смартфонів на базі Android за підсумками жовтня 2026 року. Цього місяця провідні позиції посіли пристрої на базі нового флагманського чіпа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Перше місце в оновленому рейтингу посів Honor Win 2 з результатом 4 958 339 балів. Red Magic 12 Pro+ набрав 4 956 846 балів і відстав лише на 1 493 бали – за результатами тестів флагмани продемонстрували майже однакову продуктивність.

Обидва смартфони працюють на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, але використовують різні системи охолодження. Honor Win 2 отримав активну систему з двома повітряними каналами: перший безпосередньо відводить тепло від CPU, а другий з'єднаний з випарною камерою VC. У Red Magic 12 Pro+ замість встановлення додаткового вентилятора компанія застосувала інноваційну двоконтурну систему рідинного охолодження.

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Третє місце посів iQOO 16, який також працює на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Окрему увагу виробник тут приділив ігровим можливостям: пристрій отримав екран із частотою оновлення 165 Гц та фірмовий ігровий чіп Q4 власної розробки.

До десятки також увійшли Xiaomi 18 Fold, OnePlus 16, Honor Magic 9 Pro Max, Vivo X500 Pro Max, Oppo Find X10 Pro Max, Honor Win RT 2 та iQOO 15 Ultra.

Крім того, було складено топ-10 серед смартфонів середнього цінового сегмента, де всі десять позицій посіли пристрої на базі MediaTek.

Xiaomi 15Tстав головним вибором експертів серед недорогих Android-смартфонів з хорошою камерою. Пристрій пропонує якісну зйомку, потужний процесор і яскравий OLED-екран, а його ціна починається від 429 євро.

УНІАН писав, що недорогий Android-смартфон пропрацював 32 години поспіль і потрапив до Книги Гіннеса. Гаджет із доступної цінової категорії отримав батарею BlueVolt з величезною ємністю 10 000 мА·год.

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