«Президентський клуб»: чи потрібно змінювати Конституцію?

Центр Досліджень політичних цінностей спільно з Національною спілкою журналістів України розпочинає проект «Президентський клуб»

12 вересня (середа) о 12.00 прес-центр НСЖУ: вул. Хрещатик, 27а

Тема засідання: Чи потрібно змінювати Конституцію?

Кандидати в Президенти: Єлизавета Богуцька, Геннадій Балашов, Юрій Касьянов

Політичні експерти: Віталій Дикий, Володимир Федорин, Дмитро Тузов, Олександр Кочетков, Віталій Кулик, Володимир Фесенко, Ліна Кущ.

Модератор: Олесь Доній

Вхід для журналістів здійснюється за попередньою акредитацією за телефоном:

+380672472602 – Оксана Ігнатова

political.values.centre@gmail.com

Президентський клуб - це щотижнева серія круглих столів за участі тих, хто претендує на крісло Президента України та провідних політичних експертів та журналістів.

Ми підбираємо політичних експертів з різними позиціями, щоб унеможливити однобічність заходу, а також представити полярні точки зору на конкретні питання

«Президентський клуб» є волонтерським та некомерційним і не підтримує жодного з кандидатів чи політичних сил. Проект ставить перед собою за мету аналіз передвиборчих програм, висвітлення позицій кандидатів щодо ключових питань розвитку країни, та вміння донести їх до виборця.

«Президентський клуб» відкритий для тих хто готовий мислити глибше ніж політичні гасла та спроможний тримати удар.