За ініціативи «Соціальної справедливості» та організації «Міжнародна антитерористична єдність» 5 жовтня 2018 р. у м. Києві відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні виклики європейській безпеці. Роль громадських організацій у протидії екологічному, космічному і кібертероризму».

У рамках конференції обговорення відбудеться за трьома напрямками: екологічний тероризм, кібертероризм, аерокосмічний тероризм.

Під час заходу експерти планують обговорити терористичні загрози європейській безпеці та інформування міжнародних інституцій й урядів країн про методи системної протидії їх проявам. В конференції передбачається участь керівників Ради Європи, народних депутатів України, представників Кабінету Міністрів України, закордонних і вітчизняних вчених та експертів, громадських діячів.