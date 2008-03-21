Вантажівки зможуть їздити по Києву тільки вночі

Столична влада заборонила з 1 травня заїзд вантажного транспорту загальною масою більш як 4,5 тонни в межі міста Києва з 7.00 год. до 20.00 год.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації “Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві”, текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Рішення прийнято з метою поліпшення організації дорожнього руху та його безпеки, поліпшення екологічного стану та підвищення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі столиці.

Розпорядження також передбачається, що рух транзитного вантажного транспорту територією міста здійснюватиметься з 20.00 год. до 7.00 год. лише окремими вулицями і площами. Відповідно до прийнятого рішення, рух цих вантажівок дозволений по проспекту Бажана, Столичному шосе, вулиці Академіка Заболотного, Одеській площі, Кільцевій дорозі, проспекту Академіка Палладіна, Гостомельській площі, вулиці Міській (на ділянці від площі Гостомельської до перехрестя з Гостомельським шосе), Гостомельському шосе, Новій дорозі (Київського міського напівкільця), проспекту Мінському, площі Тараса Шевченка, вулиці Полярній, вулиці Богатирській, площі Тульській, проспекту Московському, проспекту Ватутіна, площі Керченській, вулиці Братиславській, Броварському проспекту.

Окремим пунктом розпорядження з 1 травня заборонено в`їзд вантажівок загальною масою понад 4,5 тонни, а також тракторів, самохідних машин і механізмів (крім автомобілів аварійних та оперативних служб) в центральну частину міста Києва, обмежену наступними вулицями і площами: пл. Перемоги – Повітрофлотський шляхопровід – вул. Чорновола – вул.Глибочицька – вул. Верхній (Нижній) Вал – вул.Набережно-Хрещатицька – Набережне шосе – бульвар Дружби народів – площа Либідська – вул.Горького – вул.Саксаганського – пл.Перемоги.

В той же час, дозволено заїзд вантажного транспорту з швидкопсувним вантажем в центральну частину міста з 20.00 год. до 7.00 год.

Вантажним автомобілям з масою понад 4,5 тонни заїзд у центр Києва може бути дозволений у невідкладних випадках за спеціальними перепустками.

Крім того, з травня введено обмеження для руху по місту великовагового транспорту загальною вагою понад 24 тонни. Так, коли температура повітря досягатиме більше ніж +28ºС рух цих машин забороняється на окремих вулицях столиці з 10.00 год. до 22.00 год. Відповідальним за виконання цього пункту розпорядження визначено КК "Київавтодор".

В той же час КП "Київдорсервіс" має замовити і погодити Схему маршрутного орієнтування та Схему заборони руху вантажного транспорту в період, коли температура повітря перевищуватиме +28ºС, на вулично-шляховій мережі м. Києва та на території Київської області.

Щоб уникнути забруднення шляхової мережі міста Головне управління контролю за благоустроєм має забезпечити постійний контроль за організаціями, які здійснюють перевезення вантажівками в місті, щодо недопущення висипання та проливання на дорожнє полотно вулиць та доріг міста сипких та рідких будівельних матеріалів.

КМДА також планує звернутися до Київської регіональної митниці з тим, щоб суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності не видавались ліцензії та дозволи на відкриття складів на території столиці.

Цим розпорядженням також визнано такими, що втратили чинність, окремі пункти відповідних розпоряджень КМДА від 10 липня 2006 р. та від 18 січня 2007 р.