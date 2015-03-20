У Києві відбудеться «Забігу Миру»

21 березня (субота) о 10:00 з Майдану Незалежності стартує «Забігу Миру». http://runforpeace.eu/

Це глобальна громадська, аполітична ініціатива, що покликана об'єднати громадян різних країн у прагненні до стабільності, миру та безпеки. Головним засобом є біг, як символ миру, що об’єднує людей, незалежно від політичних, культурних, етнічних, гендерних ознак.

Старт Забігу Миру розпочнеться в день річниці підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Команда з 12 учасників розпочне естафету, яка охопить всі 42 столиці Європи встановити декілька національних та низку світових рекордів. Перед початком дорослого забігу, стартує забіг дітей.

Очікується, що маленьких учасників на старті супроводжуватимуть:

• міністр молоді та спорту України Ігор Жданов;

• міністр закордонних справ Павло Клімкін;

• київський міський голова Віталій Кличко;

• голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські;

• віце-президент Національного олімпійського комітету Микола Томенко;

• громадські активісти та відомі спортсмени.

Також в рамках забігу планується серія урочистих заходів: спортивна «Fun Up» розминка, спортивні показові виступи, ігри, змагання для дітей та дорослих, розіграш призів, лотерея, пригощання солодощами.

Програма «Забігу Миру»:

• 09:00 Початок реєстрації учасників (м. Київ, Європейська площа, Український дім).

• 10:00 Спеціальна спортивно-розважальна програма (Майдан Незалежності).

• 11:00 Привітання гостей та учасників, Fun Up розминка (Майдан Незалежності).

• 11:30 Старт дитячого забігу, дистанція 400 м.

• 12:00 Старт дорослого забігу, дистанція 2,4 км.

• 12:40 Нагородження переможців та призерів дорослого забігу.

• 13:00 Проведення лотереї за стартовими номерами

• 13:30 Флеш-моб та «Старт» Команди Забігу Миру.

Організатори: економіст та громадський діяч Віктор Мазярчук, маркетолог Роман Жорін, підприємець Ігор Новіков, фінансисти Ксенія Джуган та Наталія Мартіашвілі, інженер Геннадій Кузнєцов, ювелір Іван Артеменко, марафонці Іван Лазюта та Павло Степаненко, спортивний менеджер Дмитро Бабенко, менеджер зовнішньоекономічної діяльності Олексій Кононенко, журналіст Сергій Попов.

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