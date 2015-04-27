Прес-ланч з Наталією Адаменко

Наталія Адаменко запрошує Вас на філіжанку кави в ресторан «Terracotta» для презентації проекту “Etiquette School”.

30 квітня, пані Наталя в колі друзів та партнерів проведе майстер-клас на тему: «Етикет – інструмент успішної комунікації» та презентує власний новий проект .

30 квітня, 12:30, Terracotta Restaurant,

Готель “Премьєр Палац”, 8 поверх, бульвар Т.Шевченка 5-7/29

Наталія Адаменко – експерт з етикету та дипломатичного протоколу, професійний бізнес-тренер. Член Всесвітньої федерації жінок за мир у всьому світі, Посол Миру Міжнародної федерації миру. Активний діяч науки та мистецтва України. Відома з проектів 1+1 «Від пацанки до панянки». Серед її учнів бізнесмени та політики, культурні діячі, артисти.

Акредитація для преси: etiq.school@gmail.com, 097 645 17 99 Тетяна