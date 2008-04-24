Київська автовиставка матиме 40 учасників

У третій спеціалізованій виставці «ВААІД Kyiv Automotive Show 2008», ініціатором і організатором якої є Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) і яка пройде з 26 травня по 1 червня у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», візьмуть участь більш як 40 автомобільних брендів.

Про це повідомив Олег ЛИТВЯК, виконавчий директор ТОВ «ВААІД-експо», яке є організатором виставки, сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, «ВААІД Kyiv Automotive Show 2008» ініційована як іміджева виставка офіційних автомобільних імпортерів і ділерів, участь в якій дозволяє автомобільним компаніям гідно представити свої бренди, яскраво продемонструвати торгову марку на ринку, познайомити відвідувачів зі всім модельним рядом і презентувати новинки.

Цього року автошоу проводитиметься в трьох павільйонах «КиївЕкспоПлаза» (у 2007 році – в двох), загальна площа яких становить 28 тис. кв. м.

На сьогоднішній день свою участь підтвердили всі автомобільні компанії-учасники, які були минулого року. Цього року до них приєднаються такі відомі компанії (бренди), як «Рено Україна» (Renault, Dacia), «Єврокар» (Skoda), «Авто-Інтернешнл» (Mazda, Suzuki), «УкрАвтоВАЗ» (Lada). Всього в 2008 році у виставці візьмуть участь 23 компанії, які представляють 41 автомобільний бренд.

Перші два дні (26 і 27 травня) організатори виставки планують відвести під прес-дні.

Довідка УНІАН. Компанія «ВAAІД-експо» заснована з метою організації і проведення щорічної виставки офіційних автомобільних імпортерів і ділерів України. Перша виставка автомобільних імпортерів і ділерів України пройшла 1-4 червня 2006 року під назвою Automotіve Ukraіne`2006. Друга виставка проходила з 18 по 22 травня 2007 року під назвою «ВААІД Kyiv Automotive Show 2007».

ВААІД - Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів, заснована 19 травня 1999 року. На даний момент асоціація налічує 84 члени.