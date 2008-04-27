Кучма і Черномирдін взяли участь в Божественній літургії в Херсонесі

Екс-президент України Леоніда КУЧМА і Надзвичайний та Повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН сьогодні вночі взяли участь в Божественній літургії у Володимирському соборі в Херсонесі (собор розміщений на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський» в Севастополі - УНІАН).

Після закінчення літургії Л.КУЧМА в інтерв`ю прес-службі міської державної адміністрації відзначив, що знаходиться в Херсонесі тому, що саме з цієї землі почалося хрещення Стародавньої Русі, саме звідси пішло православ`я. «На жаль, в нашій країні духовність відсунута на другий план, українці більше думають про матеріальне. Думаю, що не тільки такі свята, але й інші дати, наприклад, 1020-річчя хрещення Великого київського князя Володимира, яке ми відзначаємо в даний момент (заходи в Севастополі будуть проведені 28 квітня - УНІАН), сприятимуть тому, що люди більше замислюватимуться про душу, Бога, духовне, очищатимуть свої помисли і, відповідно, творитимуть добрі справи», - сказав екс-президент України.

В.ЧЕРНОМИРДІН, у свою чергу, сказав: «Не дивлячись на те, що між нашими державами – Росією і Україною – і є деякі суперечності, але в це світле свято, ми разом, ми єдині». Л.КУЧМА і В.ЧЕРНОМИРДІН привітали севастопольців з святом Великодня, побажали миру, добра і згоди.

Разом з Л.КУЧМОЮ і В.ЧЕРНОМИРДІНИМ в службі взяв участь перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.