Чи судимий Янукович?

Судимості з Януковича були зняті ще за радянських часів. За 30 років він пройшов нелегкий шлях від неблагополучного підлітка до прем`єр-міністра й лідера найбільшої в Україні політичної партії. І лише після Майдану переможці вирішили добити конкурента, засумнівавшись у правомірності скасування судимості.

Дві спроби звести рахунки виявилися безрезультатними юридично, але дали змогу націоналістичним ЗМІ та політикам вилити на Януковича тонни бруду. 21 липня генпрокурор України підтвердив чистоту Януковича перед Законом, а через день міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко на всю країну заявляє, що рішення про скасування судимостей Януковича було сфальсифіковане.

Якщо в нас держава правова, то Президент зобов’язаний негайно відправити Луценка у відставку за юридичну неграмотність, неповагу законів України та перевищення посадових повноважень.

Олег, ФРН