П`яний декан вузу скоїв ДТП, у якому загинула людина

На Львівщині 46-річний декан одного з вищих учбових закладів у нетверезому стані скоїв ДТП, під час якого загинув чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, аварія сталася 3 травня, о 16:45 на автотрасі біля села Лаврів Старосамбірського району.

Декан-водій автомобіля “Мітцубісі Отландер” не впорався з керуванням і злетів у придорожній кювет. У салоні авто на той час перебував пасажир – 41-річний приватний підприємець, житель Львова. Він загинув на місці.

Сам водій у стані сильного алкогольного сп’яніння був доставлений з місця ДТП до лікарні, де йому діагностували струс головного мозку.

Ще одне ДТП сталося на Львівщині.

2 травня, близько 22:00, на автодорозі між селами Мертюки та Фалиш Стрийського району “Опель вектра” під керуванням 28-річного капітана внутрішніх військ скоїв зіткнення з автомобілем “Сузукі грандвітара”, за кермом якого перебував 27-річний заступник прокурора міста Хмельницька.

Капітан внутрішніх військ від отриманих травм загинув на місці події, водій автомобіля “Сузукі грандвітара” та двоє пасажирів іномарки – молоде подружжя з Києва, госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

За фактами ДТП проводиться розслідування.