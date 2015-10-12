В Києві проходить виставковий проект "МАЙДАН: ВІД НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СВОБОДИ"

Київська міська державна адміністрація , Департамент культури , Музей історії міста Києва та Український інститут національної пам’яті презентують виставковий проект «МАЙДАН: ВІД НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СВОБОДИ» (02.10.2015 – 10.01.2016 року)

У жовтні – грудні 2015 р. Музей історії м. Києва спільно з Українським інститутом національної пам’яті проводять мультимедійну виставку до 25-ї річниці Революції на граніті «МАЙДАН: ВІД НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СВОБОДИ».

2 жовтня 2015 року в Музеї історії міста Києва - урочисте відкриття виставки.

Революція на Граніті почалася 2 жовтня 1990 р. з голодування декількох десятків студентів на тодішній площі Жовтневої революції. Вона стала першим, але не останнім Майданом – початком Другої української революції – антиімперської та антирадянської. Цей мирний масовий опір, що раз у раз виникав у столиці України, став також унікальним явищем у новітній європейській і світовій історії.

Виставка ставить за мету показати політичну історію українського Майдану як боротьби за повернення України до Європи: через акцію «Україна без Кучми» 2000–2001 рр. і Помаранчеву революцію 2004 р. до Революції Гідності 2013–2014 рр. Організатори прагнуть також продемонструвати гуманітарний вимір Майдану, адже саме під час мирних масових виступів народжувався новий громадянин європейської України – вільний, відповідальний і толерантний.

Політичні події розгортаються тлі історії Майдану Незалежності як громадського та архітектурного простору – від 1980-х років до проектів майбутньої реконструкції.

На виставці також використано матеріали зі збірок Музею Івана Гончара, ГО «Музей Майдану», Музею Києво-Могилянської Академії, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного, інформаційних агентств УНІАН та УКРІНФОРМ, Департаменту містобудування та архітектури КМДА, телеканалу ЕспресоTV, поета і барда Ігоря Жука.

Адреса виставки: Київ , вул. Б. Хмельницького,7.

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