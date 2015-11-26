В рамках тижня ізраїльського кіно українські глядачі побачать стрічки ізраїльських режисерів, серед котрих володарі Гран-прі 44-го та 45-го КМКФ "Молодість"

26 листопада відбудеться прес-конференція, присвячена Тижню ізраїльського кіно. У рамках заходу буде представлено шість стрічок ізраїльських режисерів, серед котрих володарі Гран-прі 44-го та 45-го КМКФ "Молодість". Організатори: КМКФ «Молодість» та Посольство Ізраїлю в Україні. СПІКЕРИ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ: Пилип Іллєнко – Голова Держкіно України; Андрій Халпахчі – Генеральний директор КМКФ «Молодість». Після прес-конференції на гостей чекає кава-брейк у кафе «Апельсин». Дата і місце проведення: 26 листопада о 12:00, зал «Сінематека», кінотеатр «Київ» Акредитація обов'язкова: (097) 717 63 56 Олександра; (063) 369 28 93 Ольга

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