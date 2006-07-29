Конкурс краси ”Miss Tourism International” (16 фото)

У фіналі конкурсу краси "Miss Tourism Internetional Ukraine Black Sia 2006" в Одесі взяли участь представниці Вірменії, Угорщини, Гани, Греції, Данії, Кіпру, Латвії, Македонії, Молдови, Нігерії, Норвегії, Фінляндії, Франції, Росії, Естонії і України, більшість з яких є володарками різних міжнародних титулів: "Міс Туризм Планети", "Міс Туризм Європи", "Міс Бікіні Світу".

Основна мета конкурсу - популяризація туристичного сектора економіки України, підтримка програми розвитку туризму в Одесі, залучення туристів до України, зміцнення дружніх і культурних зв`язків між державами.

Переможниця Конкурсу "Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea 2006" 20-річна Оурілі Моуз (Франція); Місс СНД - Влада Євсеєва (Україна, Донецьк)

Переможниця в номінації "Міс Туризм України" 20-річна Олена Жиган (Харків); Ганна Соседка (Дніпропетровськ)

Фіналістки конкурсу краси "Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea 2006"

"Міс Фото 2006" Надія Корончук (Молдова); "Міс Дружба" - Джулія Лауе (Гана)

"Міс Дружніх Симпатій" - Ванесса Оніні Агунбайд (Нігерія); Інна Тесля (Україна, Одеса) та Доната Шаулє (Латвія)

"Міс Усіх Націй" Надія Ільїна (Росія); Діана Мофілд (Данія) та "Міс Бікіні" Анна Похтімо (Фінляндія)

"Міс Дружніх Симпатій" - Ванесса Оніні Агунбайд (Нігерія); "Міс Фото 2006" Надія Корончук (Молдова)

Учасниці конкурсу "Miss Tourism Internetional Ukraine Black Sia 2006"

Магдолна Фулоп (Угорщина); Доната Шаулє (Латвія) та Надія Корончук (Молдова)