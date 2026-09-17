В Україні змінюються правила роботи поїздів та вокзалів під час повітряних тривог

За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупинятиметься, щоб люди мали змогу пройти в укриття.

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Тепер за жовтого рівня загрози потяги будуть йти за розкладом, здійснюватиметься посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів будуть призупинятися, а люди йтимуть до укриттів.

"Важливо відмітити, що залежно від ситуації на місці "Укрзалізниця" зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей", - зазначив Корецький.

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За його словами, "Укрзалізниця" разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво.

"Є відповідні доручення Мінінфраструктури та ДСНС. Також МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації", - додав він.

Корецький вважає, що регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки.

Зміни роботи транспорту

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро), із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег).

За його словами, при червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір".

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