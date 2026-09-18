Росія завдала удару по ТЦ в Запоріжжі: на місці вирує масштабна пожежа

Семікін розповів, що ворог завдав удару по супермаркету на правобережжі.

Під вечір у четвер, 17 вересня, російські окупанти завдали удару по торгівельному центру в Запоріжжі, повідомив в Telegram тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін.

Він поділився, що наразі на місці влучання вирує масштабна пожежа.

"Надвечір ворог завдав удару по супермаркету на правобережжі - зараз там вирує масштабна пожежа", - йдеться в його повідомленні.

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Семікін додав, що ціллю ворога сьогодні в Запоріжжі були цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси, торгівельні центри.

За його словами, російські війська знищують асортимент гречки і солі, але він закликав населення не піддаватися паніці та не скуповувати продукти промисловими масштабами.

Згодом Семікін додав, що у містян більше немає зручного вибору улюблених продуктів в цьому місці.

"Втрачено місце, яке збирало домогосподарок, трударів по завершенні робочого дня, молоді, яка тусувалася. В масштабах мікрорайону - трагедія", - написав він.

Водночас, співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров в своєму Telegram-каналі поділився, що, за попередніми даними, в результаті атаки Росії по ТЦ обійшлося без постраждалих.

За даними, мова йде про торговий центр "Армстор".

Атаки Росії по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 17 вересня російські окупанти вдарили по кількох районах Києва. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що були влучання. Попередньо, постраждали 12 осіб. За даними Кличка, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Там пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. Крім того, на одній із локацій пошкоджені скління та фасад триповерхової офісної будівлі. Він додав, що у Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю, а у Солом’янському районі, за попередньою інформацією, зруйнована складська будівля.

Також ми писали, що ворог здійснив масовану атаку на Одещину. Відомо, що в обласному центрі сталося влучання у багатоповерхівку та приватний житловий сектор, є поранені, серед яких – маленька дитина. Начальник Одеської МВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок нічної ворожої атаки зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка, зруйновані квартири з 14-го по 16-й поверхи. Також в іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок, ще один пошкоджений. Загалом постраждало 6 людей, серед яких - дві дитини.

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