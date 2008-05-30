Наша пісня гарна, нова..? - На дрова пішов березовий сквер на Дарниці

Раніше я думала, що київський мер Черновецький не любить лише білі каштани (принаймні, на Хрещатику замість вирубаних каштанів, що десятиліттями милували око киян білим цвітом, цієї весни “підступно” розцівіли молоді каштанчики з... червоненькими свічечками). Але учора виявилось, що флористичні уподобання старо-новообраного київського мера різняться не лише з мешканцями Печерського, але й з мешканцями Дарницького району.

Дарничани, які користуються новим виходом зі станції метро “Дарниця”, цього тижня були вражені - замість березового скверика коло самого виходу з метро стосами лежали зрубані дерева. Частина розпиляних з обрубаним гіллям стовбурів була розкидана по плитах, частина – вже складена в аккуратні стоси. Берези, що росли тут щонайменше 20 років, перетворилися на дрова!

Хтось чомусь зрубав близько 20 дерев . Це тим більше засмутило й здивувало, що ці дерева були збережені навіть під час будівництва два роки тому на цьому місці нового виходу зі станції. Тоді всі боялися, що все, кранти, тепер заллють все бетоном. Аж ні, навпаки територія перед виходом була впорядкована, акуратно викладена плиткою, встановлені лавочки, навіть березу, яка необережно “виросла” прямо перед виходом, обклали плиткою і залишили рости. “Дика” зелена територія перетворилась на місце, де під шелест листя у березовому затінку було приємно відпочити і у спекотний день, і у надвечір”я.

І от, маєш – навколо лавок самі пеньки. Якась жіночка сьогодні казала, що наче-б-то всі ці дерева були сухі, вони самі загинули, тому їх і зрубали. Втім, щось мене бере сумнів. Якщо всі два десятки дерев – сухі і нежиттєздатні, то чого ж з ними півтора-два роки тому морочились - зрубали б, та й по-всьому. Ну добре, там два-три дерева чомусь всохло, але ж одразу “стільки, скільки треба”?.. Водночас, хтось з мешканців припустив, що просто до нового виходу таким чином хочуть розвернути торговельні лотки й кіоски. Не знаю, не знаю, якщо дерева насправді просто загинули, то на їх місці “зеленбудівці” чи хто там ще, повинні висадити нові. А от якщо причина в іншому - то ми побачимо, що “виросте” на цьому місці.

На жаль, досвід останніх двох років свідчить, що на територіяї міських скверів і парків переважно “ростуть” витвори людських рук – гаражі, магазинчики, будинки...

Видно, на правобережжі вільного місця вже немає, от і до зеленої Дарниці добралась міська влада. Ай-яй-яй. І це незважаючи на те, що за Черновецького в Дарниці проголосувало понад 40 тисяч виборців. А він – не дочекавшись навіть офіційних результатів голосування – почав таким “топорним” способом розчищати місце під сонцем.

Так, може, я перебільшую, звужую й звожу наклеп на пана мера, який анічогісінько й не знає про витівки на Дарниці (новий вихід з якої почали будувати ще за Омельченка, але півтора року тому вже Черновецький урочисто відкривав об`єкт). Але... Назвався мером – значить відповідаєш за все, що коїться в міському господарстві. Якщо хтось порушив закон, завдав шкоду місту – мусиш перший бити на сполох. А таки щось коїться...

На тій самій “Дарниці” десь наприкінці минулого року було вирубано щонайменше десяток величезних дерев у старому парку (здається, навіть назви немає у цієї посадки коло мосту через лінію метро між гаражами та вулицею Будівельників). І от зараз на тому місці – зелений паркан і обриси майбутнього бетонного чи-то будинку, чи-то ще чогось. Можна передбачити, яка доля очікує дерева і галявинки, що поки залишені у спокої. Так, може то було й не найкраще місце відпочинку – під мостом почасти можна було бачити, як спить у лахах “електорат Черновецького”, а надвечір на галявинці серед стовбурів збирались компанії, що виставляли на пеньках аж ніяк не лимонад і цукерки. Але ж то була “зелена зона”, легені міста, яке вже починає задихатись у транспортних вихлопах! Цей парк треба не вирубувати було, а впорядкувати, поставити нові ліхтарі, поновити асфальт на доріжках, поставити лавочки. Чому не так?

Виходячи зранку з дому, я йду своїм містом і з жахом думаю – яке знайоме дерево я побачу зрубаним сьогодні і на якій зеленій галявинці сьогодні виросте будівельний паркан. Наостанок хочу звернутися до киян – не будьте байдужими, якщо побачите, що на вашій вулиці, коло вашого будинку, в улюбленому парку робиться щось незрозуміле. Спитайте в тих, хто спилює дерева – хто і чому їм дозволив, у тих, хто огорожує парканом зелену галявину – що тут будуватиметься і чи є дозвіл, у бульдозериста – хто дозволив перекопувати щось у безіменному скверику. Пишіть про це до ЗМІ, в УНІАН, в “Газету по-київськи”, на ТБ... Можливо, хоча б цей розголос допоможе захистити “зелені” інтереси простих громадян. Адже влада в місті не змінилась і захищатись ще, напевно, доведеться...

Тетяна, м.Київ

Фото Олександра Синиці